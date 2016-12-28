В Уфе запустили новогодние метробусы

Они будут бесплатно доставлять пассажиров до всех праздничных достопримечательностей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Метробусы берут свой путь от остановки «Горсовет» в южном и северном направлениях. Длительность поездки по кольцу составляет 3 часа.

Маршрут в южном направлении: Горсовет – Дворец спорта – выезд на проспект Октября – «Огни Уфы» - выезд на Краснодонскую через Пархоменко – «Уфа-арена» - Молодежный театр – ГК «Башкортостан» – кинотеатр «Родина» – Гостиный двор – Театр оперы и балета – Телецентр – БГУ– Монумент Дружбы – подъем по улице Менделеева – Колесо обозрения у ТРЦ «Иремель» – ВДНХ – ТРК «Башкортостан» – театр «Нур» – Госцирк – Горсовет.

Маршрут в северном направлении: Горсовет – гостиница «Азимут» – Театр кукол – ГДК – комплекс «Биатлон» – Парк Победы – Площадь имени Орджоникидзе – парк культуры и отдыха «Первомайский» – стадион Гастелло – проезд по улице Сельско-Богородской – парк культуры и отдыха «Кашкадан» – ипподром «Акбузат» – ТРК «Башкортостан» – театр «Нур» – Дворец Спорта –Горсовет.

31 декабря с 12.00 по обоим направлениям отправляются два автобуса – первый в 12.00, второй в 13.00.

1 января также в обоих направлениях будут сделаны два рейса – в 16.00 и 17.00. В последующие дни, до 9 января с 12.00 до 21.00 будут ходить три автобуса в обоих направлениях.