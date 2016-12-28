В Уфе с 1 января подешевеет проезд в электротранспорте

Стоимость будет ниже при оплате наличными.

Подарок в таком формате уфимцам и гостям столицы решило сделать муниципальное управление электротранспортом в связи с наступающим новым годом и 80-летнем своего создания.

Стоимость проезда за наличный расчет будет снижена на 2 рубля и составит 20, сообщает пресс-служба городской администрации.