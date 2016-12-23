Башкирия простилась с земляком - последним Героем Великой Отечественной войны

На 94-м году жизни ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, летчик-штурмовик, полковник авиации, последний из уроженцев Башкортостана – Героев Советского Союза Куддус Канифович Латыпов. Некролог подписали Р.З. Хамитов, К.Б. Толкачев, Р.Х. Марданов, В.А. Нагорный, М.Ш. Магадеев, С.Т. Сагитов, А.А. Шайнуров, Л.Х. Иванова, А.И. Иванюта, И.М. Харченко, А.К. Асадуллин, В.М. Шарипов.

К.К. Латыпов родился 14 июля 1923 года в д. Новомещерово Мечетлинского района Башкирской АССР. После окончания Месягутовского педучилища работал учителем в Лемез-Тамакской средней школе. В ноябре 1940 года поступил в Белорецкий аэроклуб, затем продолжил учебу в Свердловской военной авиационной школе пилотов.

Через полгода после начала Великой Отечественной войны в декабре 1941 года К.К. Латыпов получил назначение в 704-й ночной бомбардировочный авиаполк 2-й ударной армии. Весной 1942 года после переподготовки пересел с самолета По-2 на штурмовик Ил-2. Воевал на Волховском, Западном, II Украинском фронтах на должности старшего летчика, командира звена, заместителя командира эскадрильи. Совершил 134 боевых вылета. Однополчане уважали его за отвагу, прямоту, готовность идти на самопожертвование ради спасения товарищей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту К.К. Латыпову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он также награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, многими медалями.

В послевоенное время К.К. Латыпов служил в должности командира авиаэскадрильи, а после окончания Военно-политической академии имени В.И. Ленина – заместителя командира авиаполка, начальника политотдела авиадивизии, начальника одного из управлений ВВС. Закончил службу в Москве, в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Проживая в Москве, Куддус Канифович всегда поддерживал связь с республикой, ежегодно приезжал на родину, встречался с земляками, проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, принимал активное участие в деятельности организации «Офицеры России». Он является автором книг о войне, в основу которых легли подлинные события и подвиги сослуживцев.

"Светлая память о Куддусе Канифовиче Латыпове – славном сыне Башкирии, отважном герое-летчике и замечательном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах", говорится в некрологе.

Автор: Эльза АЗНАБАЕВА