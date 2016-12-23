Сетевая игра обошлась жителю Октябрьского в 200 тысяч рублей

В Октябрьском ребёнок играл на смартфоне в сетевую игру. В какой-то момент решил приобрести персонажа и попросил отчима оплатить покупку. Тот ввел данные своей банковской карты, и лишился около 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, все его сбережения списывались со счета в течение недели. Опомнившись, мужчина заблокировал карту и обратился в полицию.





Как сообщает представитель ОМВД Октябрьского, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьей «мошенничество», ведутся следственно-оперативные мероприятия.