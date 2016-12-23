В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения

Потерпевшая 80-летняя женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Днем к пожилой горожанке на улице подошли две женщины и начали разговор с того, не знает ли она кого-нибудь, кто сдает квартиру. Получив отрицательный ответ, незнакомки не отстали от пенсионерки и под различными предлогами напросились к ней в гости. Уже дома неизвестные напугали бабушку тем, что на ее семье лежит порча и снять ее можно только через имеющиеся в доме деньги и украшения. Встревоженная хозяйка отдала «целительницам» 40 тысяч рублей и золотые украшения. Гости завернули ценности в материю и наказали хозяйке положить их в укромное место и забрать оттуда через два дня.

Пенсионерка сделала все как положено, а после истекшего срока обнаружила, что тряпки пусты. Она обратилась в полицию, теперь ведется розыск злоумышленниц, сообщает пресс-служба МВД по РБ.