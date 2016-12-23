В ПЭТ-центре Уфы начали производить препарат для диагностики опухолей мозга

Фторэтилтирозин — так называется препарат, который помогает специалистам Центра ядерной медицины быстро и безопасно находить у пациентов новообразования головного мозга, сообщила пресс-служба минздрава РБ.

Одним из первых пациентов, при обследовании которого использовали лекарственную новинку, стал подросток, направленный в ПЭТ-центр из Республиканской детской клинической больницы. Врачи подозревали у юноши злокачественное новообразование мозжечка (отдела головного мозга, отвечающего за координацию движений). Другие щадящие методы обследования не могли дать точную информацию о природе этой опухоли. Позитронно-эмиссионная томография, основанная, как известно, на кратковременном радиоактивном излучении, да еще с использованием эффективного препарата, позволила исключить опасный диагноз без хирургического вмешательства.

Ранее в ПЭТ-центре для подобных обследований использовались два аналогичных препарата на основе фтора и глюкозы. Но они, в отличие от фторэтилтирозина, больше подходили для онкодиагностики других органов, но не головного мозга. Кроме того, препарат открыл новые возможности для успешного лечения тяжелых форм рака. Он сделал доступнее операции с применением уникальной установки — киберножа, для которой требуется очень точная информация об опухоли.



К слову: с 2014 года в Центре ядерной медицины Уфы провели около 10 тысяч диагностических процедур, семь тысяч пациентов получили высокотехнологичная помощь, большую часть которой им оказали бесплатно.