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26.12.16 | 11:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Кумертау состоялся традиционный открытый республиканский турнир по дзюдо
В состязаниях среди юношей 2003-2005 годов рождения участвовали более 200 спортсменов.
Помимо представителей нашей республики за призовые места боролись юные дзюдоисты из Оренбургской области и Казахстана.
В итоге в своих весовых категориях первенствовали Арсен Сагинов, Илияс Кенжегалиев, Тайман Нургалиев (все - Уральск), Дмитрий Зубов, Руслан Нурматов (оба – Оренбург), Даниил Жуков, Вячеслав Плохинов (оба – Кумертау), Тимур Рашитов (село Субхангулово), Михаил Кошеленко (Давлеканово), сообщили в министерстве молодежной политики и спорта РБ.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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