26.12.16 Сегодня - День общенационального траура в России

В Стерлитамаке прошёл турнир по шашкам памяти мастера спорта Амира Фаткуллина

В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Уфы, Ишимбая и хозяева шашечных полей.