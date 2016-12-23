Трое жителей Уфы обокрали банк

Двое мужчин 36 и 28 лет, и 27-летняя девушка осуждены за кражу в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В прошлом году преступная группа похитила у банка 345 тыс. рублей, совершая махинации с денежными купюрами.

Злоумышленники совершали различные манипуляции, разделяя одну подлинную банкноту на несколько частей, которые обменивали в банке на новые и целые купюры.

Кроме того, через банкомат они зачисляли на свои счета денежные средства, используя самодельные деньги, изготовленные с применением частей подлинных пятитысячных купюр.

Однако личности сообщников зафиксировали камеры видеонаблюдения в банке. После чего они были установлены правоохранительными органами. Суд приговорил преступников к различным срокам наказания условно.