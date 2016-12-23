«Журавлиная песнь» долетит до самого Парижа

В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка, посвященной 100-летию великого композитора Загира Исмагилова, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Экспозиция называется «Загир Исмагилов: от курая до оперы», она рассказывает о жизни и творчестве народного артиста СССР, первого ректора УГИИ Загира Исмагилова.

На торжественном открытии выставки присутствовала дочь Загира Гариповича - Лейла Исмагилова.

«Загир Исмагилов - ввыдающийся человек не только земли родной, но и всей страны. Сегодня его чтят и помнят по всей стране и за ее пределами. Я очень благодарна нашему правительству за то, что они выделили огромные средства для того, чтобы достойно провести столетие композитора», заметила Л. Исмагилова.

Лейла Исмагилова сообщила собравшимся почитателям творчества композитора, что обновленную постановку балета «Журавлиная песнь» повезут в Париж. Примечательно, что в свое время этот балет стал дебютом выдающегося танцовщика Рудольфа Нуреева.

Выставка отныне будет находиться в музее на постоянной основе, уточнили в пресс-службе.