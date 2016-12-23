"Батыр" повторно проиграл в Глазове "Прогрессу" - 4:6

На новогодние каникулы нефтекамская "молодёжка" уходит в минорном настроении.

Пережитая накануне драма, когда "Батыр" вел с перевесом в две шайбы и все же проиграл, не лучшим образом отразилась на настрое молодых нефтекамцев. Первый период прошел под диктовку глазовчан, на три шайбы которых наши земляки сумели ответить лишь одной в исполнении Никиты Самойлова.

В дальнейшем "Прогресс", действуя не по годам рационально и строго, созданный задел удержал и победил - 6:4 (3:1; 1:1; 2:2). У нас, кроме Самойлова, забивали Никита Адиатуллин, Данил Белорусов и Иван Заседа, сообщает пресс-служба "Батыра".

На новогодний перерыв "Батыр" уходит, занимая четвертое место в группе "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги. У команды 48 очков после 32 игр, разница шайб 115 - 112.