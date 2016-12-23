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25.12.16 | 21:07 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии учащийся колледжа задавил насмерть пешехода-пенсионерку
Трагедия произошла вечером 24 декабря в Иглинском районе на 16-м километре автодороги Уфа - Иглино - Красная Горка, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.
За рулем "Дэу Нексия" находился 20-летний учащийся одного из уфимских колледжей. По предварительным данным, 59-летняя пенсионерка из Нуримановского района пыталась перейти проезжую часть и оказалась под колесами. От полученных травм она скончалась на месте.
Авария произошла вне населенного пункта, светоотражающих элементов на одежде пешехода не было.
За минувшие сутки два человека погибли, одиннадцать получили травмы в результате одиннадцати автомобильных аварий, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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