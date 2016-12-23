В Башкирии полицейские задержали в кювете угонщика внедорожника

Как выяснилось. угонщик, 27-летний уфимец, находился в федеральном розыске. А накануне он, сходив с 44-летним приятелем в баню и дождавшись, когда тот уснет, забрал его внедорожник - "покататься".

Ориентировку на похищенный транспорт разослали всем наружным экипажам полиции. В Салавате после недолгой погони полицейские настигли угонщика в кювете, куда подвыпивший мужчина, не справившийся с управлением, съехал.



