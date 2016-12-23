В Буздяке открылся плавательный бассейн «Олимп»

В селе Буздяк состоялось открытие второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» с плавательным бассейном, сообщает пресс-служба правительства республики.

Новое двухэтажное здание построено за год. На площади более 3 тысяч кв. м разместились зал подготовки пловцов с душевыми и раздевалками, технические помещения, сам бассейн, лаборатория, раздевалки, кладовая спортинвентаря, комната медсестры. На втором этаже – учебный класс, фитнес-зал, медицинские и массажные кабинеты, а также зрительские трибуны, рассчитанные на 80 человек. Стоимость второй очереди ФОКа составила 115 млн рублей.



Новое сооружение осмотрел глава республики Рустэм Хамитов, который побывал в районе в ходе рабочей поездки. Он пообщался с детьми, родителями, тренерами и преподавателями. Жители района выразили благодарность Рустэму Хамитову за появление в райцентре такого современного спортивного объекта.