В Башкирии до 28 января все пенсионеры получат по пять тысяч рублей

Опубликован график доставки Почтой России единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

Тем, у кого дата доставки пенсии на дом приходится на период с 13 по 23 января, единовременная выплата будет досталена вместе с пенсией. Пенсионерам, получающим пенсию с 3 по 12 число, выплата будет произведена с 24 по 28 января также с доставкой на дом, пояснила в пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении, или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

Напомним, более 500 тысяч пенсионеров Башкортостана получают пенсию с помощью Почты России. Остальные 659 тысяч пенсионеров получают пенсии через кредитные организации, им выплата будет перечислена 12 января 2017 года.