В результате пожара на «ГазпромНефтехимСалават» пострадал рабочий

Возгорание в одном из цехов произошло вчера, сообщает следком республики.

Днем 23 декабря на агрегате одного из цехов предприятия произошел пожар. Пострадал рабочий, ему оказана медпомощь. Информация в полицию поступила от сотрудников МЧС.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина пожара. Юридическая оценка будет дана действиям сотрудников,ответственных за соблюдение техники безопасности.