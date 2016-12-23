"Resbash"-В результате пожара на «ГазпромНефтехимСалават» пострадал рабочий
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24.12.16 13:54
В Уфе подполковник МВД покончил жизнь самоубийством
24.12.16 13:16
В результате пожара на «ГазпромНефтехимСалават» пострадал рабочий
24.12.16 11:46
В Башкирии водитель «ВАЗа» не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Пострадали четыре человека
24.12.16 11:21
В Стерлитамаке влюбленная пара ограбила киоск
24.12.16 11:01
Учалинский "Горняк" повторно победил "Юниор" (Курган) - 6:5
24.12.16 10:57
В Белорецке пассажирка напала на инспектора, который задержал водителя
24.12.16 10:49
"Торос" выиграл у "Химика" - 4:1
24.12.16 10:43
В Стерлитамаке колония-поселение готова предоставить рабочие места всем осуждённым
24.12.16 10:33
В Уфе вновь охвачено огнём складское помещение
24.12.16 10:21
Уфимец, выдававший себя за внештатника ФСБ, получил 6 лет колонии
24.12.16 10:19
"Салават Юлаев" проиграл в Загребе "Медвешчаку" по буллитам - 2:3
23.12.16 19:34
Автопарк Башкирии пополнился сотней новых автобусов
23.12.16 16:46
Путин: Башкирия всегда защищала Россию от врагов
23.12.16 16:16
"Агидель" трижды победила СКИФ из Нижнего Новгорода
23.12.16 16:02
В Стерлитамаке отделочник ранил ножом бригадира
23.12.16 15:24
В Уфе задержаны торговцы насваем, содержащим куриный помёт
23.12.16 15:10
В Белорецке аферистки под видом обмена денег украли у пенсионерки сто тысяч рублей
23.12.16 14:47
В России «Фольксваген» отзывает «Кадди»
23.12.16 14:46
В Зианчуринском районе одним многофункциональным Домом культуры стало больше
23.12.16 14:34
В Башкирии из-за не уступившей дорогу «Волги» «Лада» въехала в «Шкоду»
23.12.16 14:28
В Уфе прошёл всероссийский турнир по бадминтону памяти легендарного генерала Шаймуратова
23.12.16 14:15
В Ишимбае прошло первенство Башкортостана по международным шашкам
23.12.16 13:33
Уфимский мини-футбольный клуб «Витязь-ГТУ» провёл презентацию команды
23.12.16 13:21
В Центре международной торговли начинается большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина
23.12.16 13:07
Ушла из жизни народная артистка Башкортостана Гульсум Хабибуллина
23.12.16 12:30
Коллекторов в Башкирии заставят работать по правилам
23.12.16 12:04
Вратарь «Уфы» Андрей Лунёв перешёл в «Зенит» за 3,5 миллиона €
23.12.16 11:58
Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана
23.12.16 11:42
В Башкирии три человека сгорели в результате пожара
23.12.16 01:15
Учалинский "Горняк" выиграл у курганского "Юниора" - 5:4
23.12.16 01:02
Уфимская "Агидель" во второй раз обыграла СКИФ (Нижний Новгород) - 4:3
22.12.16 17:44
Уфимский "Толпар" повторно проиграл "Кузнецким Медведям" - 3:4
22.12.16 17:26
В Агидели оштрафован автостраховщик за отказ в заключении договора ОСАГО
22.12.16 17:07
В Башкирии подрядчиков для капремонта домов будут отбирать по-новому
22.12.16 16:06
Житель Башкирии ударил даму сердца топором и пытался покончить с собой
22.12.16 14:49
В Башкирии инвалидов внесут в федеральный реестр
22.12.16 14:49
В селе Караидель открылся центр делового сопровождения
22.12.16 14:38
Жительница Калтасов тяжело ранила из ревности сестру и её парня
22.12.16 11:53
В Башкирии 19 человек заболели гриппом
22.12.16 11:30
В Уфе блокировке подвергнут 250 сайтов с запрещенной информацией
22.12.16 11:23
Уфимка взыскала с поликлиники компенсацию за смерть отца
22.12.16 10:48
В Башкирии женщина до смерти забила поленом сожителя
22.12.16 10:26
В Уфе компания, незаконно принимавшая лом, оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа
22.12.16 10:25
В Мишкинском районе сразу две деревни получили доступ к "большой земле"
22.12.16 10:11
Москвичи открыли для себя Башкортостан в метро
22.12.16 08:22
Гражданин Казахстана будет экстрадирован на родину для отбытия наказания
22.12.16 02:33
Хоккеистки "Агидели" победили нижегородский СКИФ в овертайме - 3:2
22.12.16 02:09
"Торос" в Нефтекамске разгромил ТХК - 9:3
21.12.16 17:26
Рустэм Хамитов: "Нам нужны новые цифры, новые показатели"
21.12.16 17:18
Рустэм Хамитов: Республика заканчивает год уверенно
21.12.16 17:09
Лучшим спасателем Башкирии признан Александр Григорьев
21.12.16 16:25
В Уфе полицейские вышли на «отстойник», где перебивались номера на угнанных элитных иномарках
21.12.16 15:29
"Толпар" проиграл "Кузнецким Медведям" в овертайме - 5:6
21.12.16 15:21
В Калтасинском районе задержан "мясной" вор
21.12.16 14:47
В Уфе работник упал с высоты при замене рекламного баннера
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