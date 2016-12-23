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24.12.16 | 11:46 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии водитель «ВАЗа» не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Пострадали четыре человека
Авария произошла 23 декабря в Бакалинском районе, сообщает республиканская госавтоинспкеция.
На автодороге Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы 58-летний местный житель за рулем «четверки» на перекрестке не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Произошло столкновение, в результате которого госпитализированы водитель и пассажирка иномарки, а также пассажирка отечественной легковушки. Травмы также получил предполагаемый виновник ДТП.
За прошедший день в регионе зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы.
Автор: Марат САТТАРОВ
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