В Башкирии водитель «ВАЗа» не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Пострадали четыре человека

Авария произошла 23 декабря в Бакалинском районе, сообщает республиканская госавтоинспкеция.

На автодороге Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы 58-летний местный житель за рулем «четверки» на перекрестке не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Произошло столкновение, в результате которого госпитализированы водитель и пассажирка иномарки, а также пассажирка отечественной легковушки. Травмы также получил предполагаемый виновник ДТП.

За прошедший день в регионе зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы.