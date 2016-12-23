Учалинский "Горняк" повторно победил "Юниор" (Курган) - 6:5

Этот матч во многом напоминал сыгранный накануне, когда выигрывая после двух периодов 4:0, "Горняк" в итоге едва отстоял победу.

Вот и в отчетном поединке хозяева поначалу владели преимуществом и закрепляли его точными бросками - 5:2 перед заключительным периодом. И вновь "Юниор", стиснув зубы, бросился в погоню. Гости сократили отставание до минимума, но им не хватило времени, чтобы спасти игру.

Победа "Горняка" - 6:5 (4:1; 1:1; 1:3). Шайбы у наших земляков забросили: Герман Мурашов (2), Павел Пищальников (2), Антон Кириллин и Александр Юрьев, сообщает пресс-служба клуба.

Дважды обыграв главного конкурента, "Горняк" практически снял все вопросы о победителе группы "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги. Опережая "Юниор" уже на 12 осков, учалинцы имеют еще и две игры в запасе.