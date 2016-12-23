"Торос" выиграл у "Химика" - 4:1

Нефтекамские хоккеисты все ближе к лидерам.

Победа "Тороса" прогнозировалась и ожидалась, но попотеть для успеха хозяевам пришлось изрядно. Мало того, что "Химик" выстоял под массированным натиском нефтекамцев в первом периоде. На старте второго одна из редких контратак гостей завершилась заброшенной шайбой.

Получив изрядную тренерскую нахлобучку, слушателями которой были все трибуны, "Торос" наконец-то взялся за ум и вскоре расставил все по местам. Два Игоря - Волков и Черкасов вывели "глыб" вперед, а Алексей Гришин закрепил преимущество. Он же в заключительном отрезке оформил дубль и крупную победу хозяев - 4:1 (0:0; 3:1; 1:0).

Добавив в копилку три полновесных очка, "Торос" сделал очередной шаг в погоне за лидерами после провального старта в чемпионате. Занимая пока девятое место, по потерянным очкам нефтекамцы идут на третьем.