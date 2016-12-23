В Белорецке пассажирка напала на инспектора, который задержал водителя

Суд приговорил ее к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

В июне сотрудники ГИБДД пытались остановить «восьмерку», которая в ночное время ехала без включенных фар. Вместо того чтобы остановиться, водитель легковушки лишь прибавил скорости и попытался скрыться. Полицейские начали погоню и остановили нарушителя.

Как выяснилось, за рулем сидел водитель, лишенный прав за пьяное управление. Когда его пытались поместить в служебную машину, 26-летняя пассажирка «ВАЗа» толкнула инспектора ГИБДД в спину и ударила его ногой по бедру. За содеянное она приговорена к условному лишению свободы, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.