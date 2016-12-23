В Стерлитамаке колония-поселение готова предоставить рабочие места всем осуждённым

Благодаря созданному на базе КП-6 отдельному участку исправительного центра, появилась возможность трудоустроить всех осужденных к принудительным работам, сообщает пресс-служба УФСИН России по РБ.

Начальник колонии Салават Ахметов отметил, что колония может трудоустроить 60 человек, 15 из которых – в цех по переработке овощей. Цех выпускает соленые помидоры и огурцы, квашеную капусту, а также освоил выпуск маринадов. В этом году переработано 487 тонн овощей.

Что касается вакансий, то здесь также достигнута договоренность с городскими предприятиями о трудоустройстве 70 осужденных. Таким образом, все будут обеспечены рабочими местами.