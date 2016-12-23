В Уфе вновь охвачено огнём складское помещение

24.12.16 Сегодня - День воинской славы России

24.12.16 В Башкирии насчитывается 23 тысячи «официальных» безработных‍

24.12.16 В Уфе прошло заключительное в уходящем году заседание Госсобрания Башкортостана

24.12.16 На новогоднюю елку главы республики пригласили 780 отличившихся детей со всей Башкирии

24.12.16 В Уфе, выпав из окна на 8 этаже больницы, разбился подполковник МВД‍

24.12.16 Автопарк «Башавтотранса» пополнили 100 новых автобусов республиканского производства

24.12.16 В Салавате на нефтехимическом предприятии произошел пожар

24.12.16 В Уфе депутаты Горсовета получили медали с изображением Сталина

24.12.16 Рустэм Хамитов встретился с врачами, вошедшими в список лучших терапевтов России