|
|
НОВОСТИ
24.12.16 11:46
В Башкирии водитель «ВАЗа» не уступил дорогу ехавшей по главной «Нексии». Пострадали четыре человека
23.12.16 14:28
В Уфе прошёл всероссийский турнир по бадминтону памяти легендарного генерала Шаймуратова
23.12.16 13:21
В Центре международной торговли начинается большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина
23.12.16 11:58
Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана
22.12.16 10:26
В Уфе компания, незаконно принимавшая лом, оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа
21.12.16 16:25
В Уфе полицейские вышли на «отстойник», где перебивались номера на угнанных элитных иномарках
|
23.12.16 | 14:46 НОВОСТИ | Архив новостей
В Зианчуринском районе одним многофункциональным Домом культуры стало больше
Больше всех рады этому жители села Абзаново.
Зрительный зал обновленного Дома культуры, рассказали в райадминистрации, рассчитан на 153 посадочных мест, здесь работают девять клубных формирований и три любительских объединения.
В распоряжении творческих коллективов комфортные гримерная и костюмерная, новые звукоусиливающая аппаратура, сценические костюмы, музыкальные инструменты. Для занятий вокалом, театральным искусством и других кружков отдельные кабинеты.
В Доме также расположились модельная сельская библиотека и комната истории, в которой собраны материалы о жизни выдающихся деятелей села.
Местные мастерицы и народные умельцы теперь могут выставить свои изделия в сувенирной лавке. Или в выставочной зоне. Пока здесь работы юных живописцев и местных фотографов.
Поддержать форму абзановцы могут в тренажерном зале, отдохнуть – в комнате с телевизором или бильярдом, настольным теннисом. В детской комнате немало развивающих игр.
Автор: Зульфия САФИНА
|
AHOHC
AHOHC
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48