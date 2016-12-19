В Башкирии из-за не уступившей дорогу «Волги» «Лада» въехала в «Шкоду»

Авария произошла 22 декабря в Аургазинском районе.

В селе Толбазы на перекрестке улиц Тукаева и Ибрагимова водитель на «Волге» не уступил ехавшей по главной «Калине». 54-летний водитель «Лады» в попытке уйти от столкновения выехал на встречку, где врезался со «Шкодой Фабией». Последствия таковы: водитель «Калины» госпитализирован, травмы получили два его пассажира, а также водитель и пассажир иномарки. Водитель «Волги» не установлен.

За прошедший день в регионе зарегистрировано 12 ДТП. В которых 17 человек получили травмы. Задержаны 55 пьяных водителей, сообщает республиканская госавтоинспекция.