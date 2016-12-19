В Уфе прошёл всероссийский турнир по бадминтону памяти легендарного генерала Шаймуратова

Сборная Башкортостана завоевала на этих состязаниях половину из разыгрываемых медалей.

В одиночном, парном и смешанном категориях приняли участие 122 бадминтониста из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Калуги, Саратова, Омска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. В итоге копилка нашей сборной пополнилась 16 медалями: тремя золотыми, пятью серебряными и восемью бронзовыми.

Неоднократными призерами состязаний стали наши спортсмены - Вероника Сорокина, Александр Сорокин, Тимур Закиров, Артем Гражданкин и Родион Алимов, сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ.