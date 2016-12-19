Коллекторов в Башкирии заставят работать по правилам

С 1 января 2017 года организации, которые осуществляют коллекторскую деятельность, должны войти в соответствующий государственный реестр, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

Функции по контролю и надзору за коллекторскими организациями возложены на службу судебных приставов. В настоящее время в Управлении ФССП по РБ создана группа, которая ведет прием документов и осуществляет внесение данных в государственный реестр. Документы принимаются от юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Башкирии. Кроме того все требуемые документы представлены на официальном сайте Управления.

— Реализация закона упорядочит деятельность коллекторов – на рынке будут действовать компании, которые дорожат своей репутацией и будут придерживаться установленных правил, — говорит заместитель руководителя УФССП России по Республике Башкортостан Дмитрий Бровченко.