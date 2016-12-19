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23.12.16 | 12:04 НОВОСТИ | Архив новостей
Вратарь «Уфы» Андрей Лунёв перешёл в «Зенит» за 3,5 миллиона €
Ставший одним из открытий текущего сезона голкипер пополнил звездный питерский клуб.
Как сообщает «Матч ТВ», сумма трансфера составила 3,5 миллиона €. Личные условия контракта Лунева согласованы.
Договор 25-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан на четыре с половиной года. Лунев успешно прошел медобследование в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах российской Премьер-лиги за «Уфу» и пропустил семь голов. Ранее футболист заявил, что переходит в «Зенит» не на скамейку запасных.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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