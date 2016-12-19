Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана

Были отмечены участники XXXI летних Олимпийских игр и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенных в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Орденами и почетными грамотами, а также благодарственными письмами отмечены достижения 33 спортсменов и тренеров региона. В том числе Олимпийские чемпионы Рио-2016 – рапиристы Артур Ахматхузин и Тимур Сафин.

- На этой неделе мне звонил президент федерации фехтования России, - цитирует главу республики Рустэма Хамитова glavarb.ru. - Сказал о том, что федерация на условиях софинансирования выделяет хорошую сумму для того, чтобы мы смогли построить у нас в Уфе новый центр фехтования. Конечно, в ближайшее время мы приступим к этой работе.

Одним словом, спортивных объектов много. Это говорит о том, что спортивное, физкультурное движение в нашей стране действительно растет. В нашей республике это точно происходит. По многим позициям, по которым нас оценивают с точки зрения спортивного достижения, республика Башкортостан занимает ведущее положение: и по количеству занимающихся спортом, и по тем, кто успешно сдает нормы ГТО. Сегодня мы направляем ресурсы для того, чтобы во дворах появились спортивные комплексы, чтобы мальчишкам и девчонкам было проще держать себя в форме, не отходя от своего дома.

В 2019 году в Уфе состоятся Летние Международные детские игры, участие в которых примут спортсмены из 60-70 стран мира. Это мальчишки и девчонки, занимающиеся в своих школах, спортивных секциях. Это будет яркий, насыщенный праздник.