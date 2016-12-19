Уфимская "Агидель" во второй раз обыграла СКИФ (Нижний Новгород) - 4:3

Победу принесла серия буллитов.

Этот матч во многом напоминал состоявшийся накануне. Равные по силам соперницы вновь не собирались уступать ни в чем.

Поначалу казалось, что "Агидель" вновь одержит победу в основное время - уфимские девчата вели по ходу матча 2:0, 3:1. Но женский хоккей - штука совершенно непредсказуемая. Позволив гостьям сравнять счет, "Агидель" опомнилась и начала тотальный штурм ворот волжанок. Была создана масса верных голевых моментов, но подвела реализация.

После ничейного овертайма исход игры решала серия буллитов. Лишь в шестой попытке Ольга Сосина точным броском принесла победу хозяйкам - 4:3 (1:0; 2:2; 0:1; ОТ-0:0; СБ-1:0).

Кроме Сосиной, у "Агидели" дважды отличилась Фанни Гашпарич, а также Николь Чупкова, сообщили в пресс-службе клуба.

Сегодня команды встретятся вновь в третьем поединке.