В Башкирии подрядчиков для капремонта домов будут отбирать по-новому

Подрядчиков для капремонта в республике с будущего года начнут отбирать по новым правилам, сообщил заместитель министра ЖКХ республики Альфред Зиннатуллин.

Прежде всего министерство сформирует реестр подрядных организаций, между которыми и будут по конкурсу разыграны объекты. В данный момент на вхождение в реестр заявились 98 организаций, однако отбор смогла пройти только пятая часть из них. В начале будущего года будет проведен дополнительный конкурс для подрядчиков.

Напомним, в нынешнем году капремонт прошел в 1 тыс. 202 многоквартирных домах. Примерно такое же количество домов планируется отремонтировать и в 2017-м, сумма финансирования составит 2,5 млрд рублей.