Жительница Калтасов тяжело ранила из ревности сестру и её парня

Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК России по Башкортостану предъявил обвинение 19-летней жительнице села Калтасы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам.

По версии следствия, 20 декабря, находясь в состоянии алкогольного обвинения, в ходе ссоры с 14-летней сестрой, она из ревности нанесла несколько ударов ножом ее парню, а затем и несовершеннолетней сестре.

Потерпевшие госпитализированы в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения задержанной в виде заключения ее под стражу, сообщает следственный отдел Нефтекамска.

Как стало известно, с места преступления следствием изъято орудие преступления - нож со следами крови на лезвии, другие вещественные доказательства.