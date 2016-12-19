В Башкирии 19 человек заболели гриппом

На сегодняшний день лабораторно подтвержденный диагноз "грипп"имеется у 19 пациентов, в их числе 9 детей, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Эльза Сыртланова.

Все они не были вакцинированы против гриппа, уточнила замминистра. Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение в стационарах.

Между тем, Республика Башкортостан вошла в число немногих субъектов страны, в которых зарегистрированы высокие показатели вакцинации населения против гриппа, сказал во время видеоселектора заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. В Башкирии привиты против гриппа 40 процентов населения.

Минздрав Башкирии провел все мероприятия по подготовке к эпидподъему. Медицинские организации обеспечены противовирусными препаратами, создан запас средств индивидуальной защиты. Масок заготовлено более 2 миллионов штук при потребности 850 тысяч штук. Инфекционные койки подготовлены в полном объеме. В медицинских организациях есть и аппарат экстрокорпаральной оксигенации, и 610 аппаратов искусственной вентиляции легких, и 470 пульсоксиметров – это 100-процентный "охват", уточняет пресс-служба ведомства.