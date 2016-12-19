Уфимка взыскала с поликлиники компенсацию за смерть отца

Кировский райсуд столицы обязал поликлинику № 46 возместить компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи ее отцу.

Три года мужчина приходил в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие и боль в животе. Участковый врач и заведующий назначали лечение, которое не давало результатов. В октябре 2013 года пациент умер от онкологического заболевания, которое не было диагностировано.

Согласно выводам судмедэкспертизы, при надлежащем и своевременном лечении 58-летнего мужчину можно было спасти. Врачи, не оказавшие должной медпомощи, привлечены к дисциплинарной ответственности. В пользу дочери умершего суд взыскал 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Кировского района столицы.