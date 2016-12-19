В Башкирии женщина до смерти забила поленом сожителя

Бирский межрайонный суд вынес приговор в отношении 57-летней жительницы Мишкинского района.

Поссорившись с сожителем, женщина ударила его несколько раз поленом по голове. В результате она забила его до смерти, завернула его труп в покрывало и уволокла в постройку на участке.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, одним из которых являлась явка с повинной, приговорил ее к шести годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщает сайт Верховного суда РБ.