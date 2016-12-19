В Уфе компания, незаконно принимавшая лом, оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа

Прокуратура Кировского района проверила факт коррупционного правонарушения, совершенного в интересах ООО «Башагротехсервис».

Фирма принимала лом цветных и черных металлов, не имея разрешения. Когда нарушение выявили полицейские, представитель компании, чтобы избежать штрафа, предложил им взятку в десять тысяч рублей.

Стражи порядка от взятки отказались и сообщили о незаконных действиях в прокуратуру. Та в свою очередь возбудила в отношении ООО административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения суд оштрафовал предприятие на миллион рублей, сообщает республиканская прокуратура.